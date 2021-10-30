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Leman Özatay 76 yaşında

Leman Özatay 76 yaşında

Leman Özatay 76 yaşında
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Köprübaşı Mahallesi'nden merhum Mevlüt Ahmet ve Fatma Karahan'ın kızı, emekli öğretmen merhum Münip Özatay'ın eşi. Gülseren Kul, Mehmet, merhum Kemal, Hakan ve merhum Kadriye Karahan kardeşlerin ablaları. Fulya, Zeynep,Banu, Nilüfer ve Fatma kardeşlerin anneleri. İbrahim Uzun, Galip Polat ve Kürşat Aköz'ün kayınvalideleri 8 torun anneannesi emekli öğretmen Leman Özatay Mersin'de vefat etmiştir. Cenazesi 31 Ekim pazar günü öğle namazından sonra Mersin Çiflikköy Mezarlığına defnedilecektir. Covid-19 tedbiri nedeni ile taziyeler telefon ile kabul edilecektir. 
Taziye telefonları
Kızı Fulya Özatay
05052213249
Kızı Zeynep Özatay
05334294598
Kardeşi Mehmet Karahan
05385487186

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Bodovoglu 2 saat önce

Merhum Leman ablaya Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.

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Niyazi CERİTLİ 2 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Haluk Gücükoğlu 2 saat önce

Leman hanım öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olur inşAllah. Münüp abi ile birlikte huzur ile yatsınlar...

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cuma eser 2 saat önce

merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Ali Akarsu İstanbul 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Necdet Cehiz 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun yakinlarina sabirlar dilerim iyi bir komşumuz nurlar uysun

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Atilla AKKAN 2 saat önce

Allah rahmet eylesin

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