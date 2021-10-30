Köprübaşı Mahallesi'nden merhum Mevlüt Ahmet ve Fatma Karahan'ın kızı, emekli öğretmen merhum Münip Özatay'ın eşi. Gülseren Kul, Mehmet, merhum Kemal, Hakan ve merhum Kadriye Karahan kardeşlerin ablaları. Fulya, Zeynep,Banu, Nilüfer ve Fatma kardeşlerin anneleri. İbrahim Uzun, Galip Polat ve Kürşat Aköz'ün kayınvalideleri 8 torun anneannesi emekli öğretmen Leman Özatay Mersin'de vefat etmiştir. Cenazesi 31 Ekim pazar günü öğle namazından sonra Mersin Çiflikköy Mezarlığına defnedilecektir. Covid-19 tedbiri nedeni ile taziyeler telefon ile kabul edilecektir.
Taziye telefonları
Kızı Fulya Özatay
05052213249
Kızı Zeynep Özatay
05334294598
Kardeşi Mehmet Karahan
05385487186
Leman Özatay 76 yaşında
Leman Özatay 76 yaşında
30 Ekim 2021 Cumartesi 20:04
Köprübaşı Mahallesi'nden merhum Mevlüt Ahmet ve Fatma Karahan'ın kızı, emekli öğretmen merhum Münip Özatay'ın eşi. Gülseren Kul, Mehmet, merhum Kemal, Hakan ve merhum Kadriye Karahan kardeşlerin ablaları. Fulya, Zeynep,Banu, Nilüfer ve Fatma kardeşlerin anneleri. İbrahim Uzun, Galip Polat ve Kürşat Aköz'ün kayınvalideleri 8 torun anneannesi emekli öğretmen Leman Özatay Mersin'de vefat etmiştir. Cenazesi 31 Ekim pazar günü öğle namazından sonra Mersin Çiflikköy Mezarlığına defnedilecektir. Covid-19 tedbiri nedeni ile taziyeler telefon ile kabul edilecektir.
Merhum Leman ablaya Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.