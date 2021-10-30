Leman Özatay 76 yaşında

Köprübaşı Mahallesi'nden merhum Mevlüt Ahmet ve Fatma Karahan'ın kızı, emekli öğretmen merhum Münip Özatay'ın eşi. Gülseren Kul, Mehmet, merhum Kemal, Hakan ve merhum Kadriye Karahan kardeşlerin ablaları. Fulya, Zeynep,Banu, Nilüfer ve Fatma kardeşlerin anneleri. İbrahim Uzun, Galip Polat ve Kürşat Aköz'ün kayınvalideleri 8 torun anneannesi emekli öğretmen Leman Özatay Mersin'de vefat etmiştir. Cenazesi 31 Ekim pazar günü öğle namazından sonra Mersin Çiflikköy Mezarlığına defnedilecektir. Covid-19 tedbiri nedeni ile taziyeler telefon ile kabul edilecektir.

Taziye telefonları

Kızı Fulya Özatay

05052213249

Kızı Zeynep Özatay

05334294598

Kardeşi Mehmet Karahan

05385487186