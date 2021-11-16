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Leman Babaoğlu 83 yaşında

Leman Babaoğlu 83 yaşında
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Ceyhan Mahallesi’nden merhum Hüseyin-Emine Demirel ailesinin kızı, merhum şoför Mustafa Babaoğlu’nun eşi, merhum Alaaddin, Selahaddin, Ülger ve Gülşen kardeşlerin kardeşi, cezaevi personeli Ercan, Fatma, Özcan ve Erdal Babaoğlu kardeşlerin annesi, Yunus Emre Mahallesi muhtarı Adnan ve Hamdi Babaoğlu’nun yengesi Leman Babaoğlu vefat etmiştir. Cenaze namazı, 17 Kasım Çarşamba günü Ulu Cami’inde öğle namazına müteakip kılınacak ve Hocazade Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yeşilyurt Mahallesi Esenyurt Caddesi Yüksel City C Blok’taki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0544 717 6940 oğlu Ercan

0542 266 1434 oğlu Erdal

0542 515 1224 oğlu Özcan.

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Anahtar Kelimeler:
Leman Babaoğlu 83 Yaşında
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