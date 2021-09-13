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Kerim Özdemir 69 Yaşında;

Kerim Özdemir 69 Yaşında;
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Aslen Yapraklı (Burtu) Mahallesinden merhum Beşir-Selver Özdemir ailesinin oğlu, Hatice Özdemir’in eşi, Ahmet, Hacı, Hüseyin, Mehmet, Beşir, Gönül, Zuhal ve Hasibe Özdemir kardeşlerin babası, Merhum Madi, Merhum Mustafa, Merhume Fındık, Merhume Sultan ve Fadime, Arife Özdemir kardeşlerin kardeşi, Usta Musa Yüksel’in damadı, Kerim Özdemir 12 Eylül 2021 Pazar günü vefat etmiştir. Cenazesi 13 Eylül 2021 Pazartesi Yapraklı Mahallesi Camiinde öğlen namazından sonra namazı kılınarak Yapraklı mahallesi Asri mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Yapraklı Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır. Taziye için Tel:oğlu Hacı: 0537 828 09 15, Oğlu Hüseyin:0542 545 55 35 

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Anahtar Kelimeler:
Kerim ÖZDEMİR 69 Yaşında
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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 5 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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İsmail güreşci 5 saat önce

Allah cc rahmet etsin makamı cennet olsun.ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum...

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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Ali GÖZÜKARA 4 saat önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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