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Kenan Uğur 68 yaşında

Kenan Uğur 68 yaşında
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Ambarcık mahallesinden Nuruşahlar kabilesinden merhum Hasan ve Emine Uğur’un oğlu; merhum Halil İbrahim, merhum İskender, Nuruşah Uğurlu’nun kardeşi, merhum Meryem Özer, merhum Döndü Uğur ve Nevruz Uğur’un kardeşi Servet Uğur’un eşi, Hasan, İsmail, Sacit, Emine  Uğur kardeşlerin babası, Doktor Muhammed Ceyhan’ın kayınbabası, Metin Cengizlerin bacanağı, Şadi ve Yusuf Yüce’nin eniştesi, Kenan Uğur vefat etmiştir. Cenazesi 29 Mart 2022 Salı günü öğle namazından sonra Ambarcık mahallesinde mezarlığa defnedilecektir.

Taziye telefonları:

oğlu Sacid uğur 0545 933 55 15

oğlu Hasan Uğur 0546 440 06 46

yeğeni  Ahmet Tuğrul Uğur 0542 558 69 10

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Kenan Uğur 68 Yaşında
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