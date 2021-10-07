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Kemalettin İmrekoğlu 84 yaşında

Kemalettin İmrekoğlu 84 yaşında
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Kemalettin İmrekoğlu 84 yaşında

Aslen Pınarbaşı mahallesinden olup merhum Darendeli Tevfik ve Emine İmrek’in oğlu, Beşire İmrekoğlu (Küçük) nun eşi, Fehmi, Menşure, Fatih ve Merve kardeşlerin babası, Mehmet, İsmail, Hasan, Kamil İmrekoğlu ve Zeliha Erginöz, Nigar Mercan, Ganimet Yüksel, Hatice Yüce, Fadime Köker kardeşlerin kardeşi Kemalettin İmrekoğlu 6.Ekim 2021 Çarşamba günü vefat etmiştir.

Bursa’da vefat etmiş olup cenazesi Bursa’da defnedilecektir.

Taziye Telefonları:

Oğlu Fehmi İmrekoğlu              0 554 478 64 10

Kardeşi Kamil İmrekoğlu          0 532 611 06 15

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Kemalettin İmrekoğlu 84 Yaşında
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