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Kemal Kinili 63 yaşında

Kemal Kinili 63 yaşında
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Yapılı mahallesinden Haydar ve Fatma Kinili ailesinin oğlu, Elif, Hatun, İsmail ve Mahmut kardeşlerin kardeşi, Safiye, Haydar, Hasan, Mustafa, ve Bayram Kinili kardeşlerin babası, Bedriye Kinili'nin eşi,  Ali  Sarıbaş'ın kayınpederi Kemal Kinili vefat etmiştir.

Cenazesi 26 Aralık 2021 pazar günü saat 10,30 da Elbistan Cemevinden alınarak Yapılı mahallesinde defnedilecektir.

Taziyesi Cumhuriyet mahallesi Diyarcan düğün salonu arkasında kendi hanesindedir.

Taziye için telefon

0 546 226 07 66 oğlu Bayram

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Kemal Kinili 63 Yaşında
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