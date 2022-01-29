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Kemal Ay

Kemal Ay
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İmminoğlu Kabilesinden  Merhum Köşker Durmuş Ali Ay’ın oğlu,Merhum Mehmet Ay, Fahri Ay, Zekiye Götürlerler, Pelver Kaptan, Kerim Kurnaz, Mehmet Kurnaz ve Zahide Marsak  Kardeşlerin Abisi, Merüvet Ay’ın Eşi,Murat,Durmuş Ali ,İsmet Hikmet Kardeşlerin Babası Kemal Ay Vefat etmiştir. Cenazesi 29 Ocak 2022 Cumartesi günü  Öğle Namazından sonra Hocazade Camiinde namazı kılınarak, Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye Evi  Yunus Emre Mahallesi Kent Sokak Koç Apt 

Taziye için.  

0546 894 60 09  Oğlu Murat Ay  

0543 549 88 82 Oğlu Durmuş Ali Ay  
 

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Kemal Ay
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