İmminoğlu Kabilesinden Merhum Köşker Durmuş Ali Ay’ın oğlu,Merhum Mehmet Ay, Fahri Ay, Zekiye Götürlerler, Pelver Kaptan, Kerim Kurnaz, Mehmet Kurnaz ve Zahide Marsak Kardeşlerin Abisi, Merüvet Ay’ın Eşi,Murat,Durmuş Ali ,İsmet Hikmet Kardeşlerin Babası Kemal Ay Vefat etmiştir. Cenazesi 29 Ocak 2022 Cumartesi günü Öğle Namazından sonra Hocazade Camiinde namazı kılınarak, Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye Evi Yunus Emre Mahallesi Kent Sokak Koç Apt
Taziye için.
0546 894 60 09 Oğlu Murat Ay
0543 549 88 82 Oğlu Durmuş Ali Ay