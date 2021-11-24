Kemal Akkanat 66 yaşında,

Ekinözü ilçesinden İbrahim ve Fatma Akkanat aiesinin oğlu, Yaşar, Fadime, Ayşe, Rabia ve Uğur kardeşlerin babası, Mehmet, Yusuf, Gülseren, Emine, Yurdagül ve Hacer kardeşlerin abileri, Kuddusi, İsmail, İbrahim, Kadriye, Emine, Elif, Münife ve Zeliha kardeşlerin eniştesi, Yusuf, Mehmet, Bayram, Ahmet bacanakların kayınbabası, Kemal Akkanat vefat etmiştir. Cenazesi 24 Kasım 2021 Çarşamba günü öğle namazından sonra Kızılcaoba yeni camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir .

Taziye için telefonlar :

Oğlu-Uğur Akkanat 0544 830 06 46

Kardeşi Mehmet Akkanat 0548 94 75 16