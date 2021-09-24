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Kazım Kara 71 yaşında

Kazım Kara 71 yaşında
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Kazım Kara 71 yaşında

Aslen Alemdar Mahallesi'nden olup Elbistan'da ikamet eden, Yahya Kara'nın oğlu, İsmail ve Yusuf Kara'nın kardeşi, Sebahattin, Yahya ve İlyas Kara kardeşlerin babası, fırıncı Kazım Kara vefat  etmiştir.. Cenazesi 24 Eylül 2021 Cuma günü öğle namazından sonra Battalgazi camii'nde namazı kılınarak Gariplik mezarlığı'na defnedilecektir. 

Taziyesi Battalgazi Cami altındaki  taziye evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar 
kardeşi Yusuf Kara 0505 355 98 46

Oğlu Sebahattin 0506 503 41 83

Oğlu Yahya 0552 206 10 09

Oğlu İlyas 0541 298 51 81

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Anahtar Kelimeler:
Kazım Kara 71 Yaşında
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ATİLLA KIVCI DONDURMACI 1 saat önce

ALLAH RAHMET EGLESİN AİLESİNİN BAŞI SAOLSUN MEKANI CENNET OLSUN

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Adem Kancı 60 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hüseyin Kıraç Erdemli 56 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah Karalar ailesinin başı sağolsun

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Necdet (ZOR) TÜMER MERSİN 50 dakika önce

Çok üzüldüm. Beraber de çalışmıştık. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad mekanı cennet olsun. İsmail bey senin de başın sağolsun.

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Mehmet köse 48 dakika önce

Allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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DERVİŞ DOĞAN 43 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Mevlüt şahin 43 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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