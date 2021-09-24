Kazım Kara 71 yaşında
Aslen Alemdar Mahallesi'nden olup Elbistan'da ikamet eden, Yahya Kara'nın oğlu, İsmail ve Yusuf Kara'nın kardeşi, Sebahattin, Yahya ve İlyas Kara kardeşlerin babası, fırıncı Kazım Kara vefat etmiştir.. Cenazesi 24 Eylül 2021 Cuma günü öğle namazından sonra Battalgazi camii'nde namazı kılınarak Gariplik mezarlığı'na defnedilecektir.
Taziyesi Battalgazi Cami altındaki taziye evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
kardeşi Yusuf Kara 0505 355 98 46
Oğlu Sebahattin 0506 503 41 83
Oğlu Yahya 0552 206 10 09
Oğlu İlyas 0541 298 51 81
ALLAH RAHMET EGLESİN AİLESİNİN BAŞI SAOLSUN MEKANI CENNET OLSUN