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Kadriye Sinan 91 Yaşında

Kadriye Sinan 91 Yaşında
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Kadriye Sinan 91 Yaşında

Ceyhan Mahallesinden merhum Hakkı Özdemir’in kızı, Köprübaşı Mahallesinden Ali Sinan’ın gelini, merhum Hilmi Sinan’ın hanımı, Mehmet, Lütfü, Fikri, Ayşe Akıl, Türkan Çınar, Ülkü Doğan, Hacer Aydoğan’ın yengeleri, Emin, Fahri, Mehmet Özdemir’in kız kardeşleri, Mesut Sinan, Rahmi Sinan, Nevin Sinan, Kadir Sinan, Ali Sinan, Yasemin Sinan’ın anneleri, Kadriye Sinan vefat etmiştir.

Cenazesi İzmir’de 6 Şubat Pazar günü öğle namazından sonra Örnekköy aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

Ali Sinan 0 532 609 25 72

Mesut Sinan 0 532 743 83 11

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Kadriye Sinan 91 Yaşında
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