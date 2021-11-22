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Kadir Durmaz 65 yaşında

Kadir Durmaz 65 yaşında
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Kızılcaoba mahallesinden Çabon Duran namı ile anılan Duran ve Fadime Durmaz ailesinin Oğlu, Mehmet, İsmet, Adem ve Fatih, Ragıp Durmaz kardeşlerin abisi, merhum Hüseyin, Duran, Ali, Sema, Meryem ve Fatma kardeşlerin  babası Kadir Durmaz vefat etmiştir.

Cenazesi 23 Kasım 2021 salı günü öğle namazından sonra Ulu camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir .

Taziyesi Afşin ilçesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0 536 799 94 50

Oğlu Duran

0 552 451 66 39 Ali oğlu

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Durmaz 65 Yaşında
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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 44 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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İlhan COLAK 21 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun.

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Çetin Saykın Almanya 20 dakika önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

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MEMET YILDIZ Antalya 19 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Necdet (ZOR) TÜMER MERSİN 19 dakika önce

Merhuma Allahtan rahmet dilerim.

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Niyazi CERİTLİ 16 dakika önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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