Kadir Durmaz 65 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden Çabon Duran namı ile anılan Duran ve Fadime Durmaz ailesinin Oğlu, Mehmet, İsmet, Adem ve Fatih, Ragıp Durmaz kardeşlerin abisi, merhum Hüseyin, Duran, Ali, Sema, Meryem ve Fatma kardeşlerin babası Kadir Durmaz vefat etmiştir.
Cenazesi 23 Kasım 2021 salı günü öğle namazından sonra Ulu camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir .
Taziyesi Afşin ilçesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0 536 799 94 50
Oğlu Duran
0 552 451 66 39 Ali oğlu
Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.