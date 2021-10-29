İzzet Koca 60 yaşında

Kabaktepe mahallesinden Kasımlar kabilesinden merhum Kasım Mustafa’nın oğlu, merhum Cuma Koca ve merhum Ümmet Koca ve Kazım Koca’nın yeğeni, Merhum Selahattin ve Alim Koca’nın ağabeyi, Mehmet Ali, Bayram,. Necip. Ahmet Faruk ve Ali Koca’nın amcaoğlu, Mustafa ve Burhan Koca kardeşlerin babaları, emekli özel harekat polisi İzzet Koca vefat etmiştir

Cenazesi 30 Ekim Cumartesi günü öğle namazından sonra Hocazede Camii’nde kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okutulacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 507 216 63 94 oğlu Mustafa

0 543 802 12 52 amcaoğlu Bayram