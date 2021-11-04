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İsrafil Bozkurt 66 yaşında

İsrafil Bozkurt 66 yaşında

İsrafil Bozkurt 66 yaşında
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Doğan Mahallesi’nden merhume Meryem ve merhum Kasım Bozkurt ailesinin oğlu, Navruz Bozkurt’un eşi, Meryem, Cebrail, Sevcan, Rahşan, Bülent, Fadime, Hediye ve Recep kardeşlerinin babası merhumlar Sefer ve Nebi ile Ali ve Mustafa Bozkurt kardeşlerin kardeşi İsrafil Bozkurt vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Kasım Perşembe günü öğle namazına müteakip Doğan Mahallesi’nde namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Doğan Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0543 657 1095 oğlu Bülent

0541 404 0346 oğlu Recep

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