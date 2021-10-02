İsmet Köseoğlu 69 yaşında

Aslen Alembey Mahallesinden merhum ve merhume Ali ve Şaziye Köseoğlu ailesinin oğlu, Veysel, Esvet, Sibel kardeşlerin babası, Feyzi, Mehmet, Hacı, Ahmet , merhume Arzu, Şükran, Müjgan, Habibe, Halime, Ayben ve Gülben kardeşlerin kardeşi, Çerkez Memet ve Muharrem Alperen'ın Kayınbabası TKİ'den emekli şoför İsmet Köseoğlu vefat etmiştir. Cenazesi 2 Ekim 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra Ulu camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur'an'ı ve taziyesi Bölge Trafik Yanı Kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

Oğlu Veysel Köseoğlu 0 545 429 49 72

Kardeşi Mehmet Köseoğlu 0 507 832 46 88

Kardeşi Hacı Ahmet Köseoğlu 0 536 293 51 74

Damadı Çerkez Memet 0 546 206 71 61

Damadı Muharrem Alperen 0 537 642 07 46