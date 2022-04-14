İsmet Gözükara 54 yaşında
Eldelek mahallesinden merhum Üsküdar Durdu, Döndü Gözükara ailesinin oğlu, merhume Şefika, Nakliye eşrafından Şeref, merhume Refika, Ekinözü vergi dairesi personeli Şaban, ilçe sağlık müdürlüğü personeli Ali, Elbistan belediyesi personeli Erdem Gözükara ve Meltem Bölükbaşı kardeşlerin kardeşi, merhum emekli öğretmen Hacı Gözükara, terzi eşrafından Haki Horuz ve Adnan Bölükbaşı bacanakların kayınbiraderleri İsmet Gözükara ikamet ettiği Kırklareli Lüleburgaz'da muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.
Cenazesi Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran'da defnedilecektir.
İrtibat numaraları
Kardeşi Şeref : 0545 939 5698
Kardeşi Şaban :
0542 353 30 13
Kardeşi Ali : 0542 846 69 10
Kardeşi Erdem :
0542 418 28 23