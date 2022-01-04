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İsmet Bozkurt

İsmet Bozkurt
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Merhum Mustafa ve Zeynep Bozkurt ailesinin oğlu, merhum Hacı Gedikli’nin damadı, Elbistan SYDV personeli Mustafa, sanayi esnafı Mehmet Bozkurt ile Nuray, Tülay, Gülsüm ve Ayşe kardeşlerin babası, Nedim Arslan, İlyas Gülbay, Cabir Demir ve Bilal Demir bacanakların kayınbabası İsmet Bozkurt vefat etmiştir. Cenaze namazı, 4 Ocak Salı günü Ulu Cami’inde öğle namazından sonra namazı kılınacaktır. Cenazesi, Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Polmar Market arkası kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0542 734 3946 oğlu Mustafa

0542 760 1227 oğlu Mehmet

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Anahtar Kelimeler:
İsmet Bozkurt
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