Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Eksi 20 derece ile buz kesen Elbistan’a yeni kar dalgası uyarısı
Eksi 20 derece ile buz...
200 kırsal mahallenin yolu açıldı
200 kırsal mahallenin yolu açıldı
Pancar alım fiyatı 800 lira oldu
Pancar alım fiyatı 800 lira...
Öztunç’tan Kahramanmaraş doğal afet bölgesi ilan edilsin talebi
Öztunç’tan Kahramanmaraş doğal afet bölgesi...
Bir yağdı pir yağdı!
Bir yağdı pir yağdı!
banner191
banner162

İsmail Uçan 82 yaşında,

İsmail Uçan 82 yaşında,
banner167

İsmail Uçan 82 yaşında,

Aslen Afşin Hüyüklü Mahallesinden olup,Kale Mahallesi'nde ikamet eden Çolak Yusuf'un oğlu,merhum Halil,Ramazan ve Mehmet Uçan'ın abileri,Hanifi ve Nuri Uçan'ın babaları,Afşin esnaflarından Zeki ve Muhsin  ve Hollanda'da çalışan Fevzi Uçan ile K.Kursu Öğreticisi Zeynep Kalkan'ın amcaları, Hollanda'da ikamet eden İsmail Uçan vefat etmiştir. Cenazesi 21 Ocak günü ikindi namazından sonra Afşin Eshab-ı Kehf Külliye Camiinde namazı kılınırak Afşin Asri mezarlığına  defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim'i Kale Mahallesi'nde kardeşi Mehmet Uçan'ın evinde okunacaktır.

Taziye telefonu:

Kardeşi Mehmet Uçan:05437467057

Yeğeni Muhsin:05458544197

Yeğeni Zeki :0542 2980278

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
İsmail Uçan 82 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ömer Kurtdede 4 saat önce

Allah rahmet eylesin möelanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Derviş Doğan 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)