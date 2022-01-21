İsmail Uçan 82 yaşında,

Aslen Afşin Hüyüklü Mahallesinden olup,Kale Mahallesi'nde ikamet eden Çolak Yusuf'un oğlu,merhum Halil,Ramazan ve Mehmet Uçan'ın abileri,Hanifi ve Nuri Uçan'ın babaları,Afşin esnaflarından Zeki ve Muhsin ve Hollanda'da çalışan Fevzi Uçan ile K.Kursu Öğreticisi Zeynep Kalkan'ın amcaları, Hollanda'da ikamet eden İsmail Uçan vefat etmiştir. Cenazesi 21 Ocak günü ikindi namazından sonra Afşin Eshab-ı Kehf Külliye Camiinde namazı kılınırak Afşin Asri mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim'i Kale Mahallesi'nde kardeşi Mehmet Uçan'ın evinde okunacaktır.

Taziye telefonu:

Kardeşi Mehmet Uçan:05437467057

Yeğeni Muhsin:05458544197

Yeğeni Zeki :0542 2980278