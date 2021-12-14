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İsmail Doğan 72 Yaşında;

İsmail Doğan 72 Yaşında;
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İsmail Doğan 72 Yaşında

Aslen Güblüce Mahallesinden Şekerci Mustafa, Binnaz Doğan ailesinin oğlu, Döndü Doğan‘ın eşi, Alemdar Mahallesinden Bayram , Türkan Demir ailesinin damadı, Harun, Haluk, Asiye, Ayşe, Rumeysa kardeşlerin babası, Hasan, Hulusi, Mehmet ve Ahmet Doğan, Hatice Elma, Ayşe Sert kardeşlerin abisi, 6 torun dedesi, uzun yılllar Elbistan’da şekerlemecilik yapan İsmail Doğan ikamet ettiği Muğla’da 14 Aralık 2021 Salı günü vefat etmiştir. Cenazesi 15 Aralık 2021 Salı günü Muğla- Milas’ta defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Milas ilçesi kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için

Oğlu Harun:0533 093 60 18,

 Oğlu Haluk:0533 459 96 88

 Kardeşi Hulusi:0507 484 75 46

 Kayını Cevdet:0537 781 01 50 

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İsmail Doğan 72 Yaşında
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