İsmail Doğan 72 Yaşında
Aslen Güblüce Mahallesinden Şekerci Mustafa, Binnaz Doğan ailesinin oğlu, Döndü Doğan‘ın eşi, Alemdar Mahallesinden Bayram , Türkan Demir ailesinin damadı, Harun, Haluk, Asiye, Ayşe, Rumeysa kardeşlerin babası, Hasan, Hulusi, Mehmet ve Ahmet Doğan, Hatice Elma, Ayşe Sert kardeşlerin abisi, 6 torun dedesi, uzun yılllar Elbistan’da şekerlemecilik yapan İsmail Doğan ikamet ettiği Muğla’da 14 Aralık 2021 Salı günü vefat etmiştir. Cenazesi 15 Aralık 2021 Salı günü Muğla- Milas’ta defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Milas ilçesi kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için
Oğlu Harun:0533 093 60 18,
Oğlu Haluk:0533 459 96 88
Kardeşi Hulusi:0507 484 75 46
Kayını Cevdet:0537 781 01 50