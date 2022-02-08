İmam Yıldırım
Keçemağra mahallesinin eski muhtarı Beyaz oğlu İmam Yıldırım İstanbul'da vefat etmiştir.
Cenazesi 08 Şubat 2022 Salı günü Keçemağra mahallesine getirilerek defnedilecektir.
08 Şubat 2022 Salı 09:53
ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN
Allah rahmet eylesin makamı cennet olsun inşAllah, yakınlarına sabrı cemil niyaz ederim
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim
Ebedi aleme göç eden merhume rahmet dilerim yakınlarına seven dostlarına" baş sağlığı diliyorum" Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın mekanı cennet olsun. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn
Innalillah ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine baş sağlığı dilerizm
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
Allahrahmeteylesin