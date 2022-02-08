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İmam Yıldırım

İmam Yıldırım
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İmam Yıldırım

Keçemağra mahallesinin  eski muhtarı Beyaz oğlu İmam Yıldırım İstanbul'da vefat etmiştir.

Cenazesi  08 Şubat  2022 Salı günü Keçemağra mahallesine getirilerek defnedilecektir.

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zübeyiryıldırım 5 saat önce

Allahrahmeteylesin

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Hamit Yıldız 4 saat önce

Allah rahmet eylesin makamı cennet olsun inşAllah, yakınlarına sabrı cemil niyaz ederim

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Niyazi CERİTLİ 4 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Yusuf KOZANOĞLU 4 saat önce

Ebedi aleme göç eden merhume rahmet dilerim yakınlarına seven dostlarına" baş sağlığı diliyorum" Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın mekanı cennet olsun. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

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H mehmet DOĞAN ANKARA 4 saat önce

Innalillah ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine baş sağlığı dilerizm

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Necdet (ZOR) TÜMER Mersin 4 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Ali Akarsu İstanbul 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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