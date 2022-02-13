İlhan Özcan 82 yaşında,
Maraba mahallesinden Mehmet, Berkan, Mustafa, Mahmut Özcan ve Habibe Polat kardeşlerin babası, merhum Alirıza Özcan’ın kardeşi, merhum Sağlık memuru emeklisi Kahraman özcan ile Hacı Ahmet Özcan'ın abileri, Müteahhit Ramis Özcan, Mehmet Özcan ve Vergi Dairesi personeli Fatih Özcan’ın amcası, şeker fabrikası laborantı Hasan Polat’ın kayınbabası, Necip Fazıl hastanesi anestezi uzmanı Dr Ercan ve KSÜ tıp fakültesi nörolog Dr İlhan Özcan’ın dedesi, İlhan Özcan 13 Şubat 2022 günü vefat etmiştir.
Kur’anı Maraba köyünde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için
Oğlu Mehmet 0 532 227 60 63
Mahmut 0 533 480 60 14