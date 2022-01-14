İclal Bakoğlu 68 yaşında
Kzılcaoba mahallesinden merhum Mehmet Ketmen’in kızı; Hüseyin Bakoğlu’nun gelini, Nedim Bakoğlu’nun eşi, Hülya, Süheyla, Ahmet, Murat kardeşlerin annesi, Nihal, Necla, İdris, İsmet, Hikmet, Zeynep ve Reşat kardeşlerin ablası, Tahsin Bostan, Muharrem Tekebaba, Alper Fındık ve Ahmet Gövcecik’in baldızı İclal Bakoğlu vefat etmiştir.
Cenaze 14 Ocak 2022 Cuma günü Konya’da defnedilecektir.
Taziye Telefonları:
Eşi Nedim Bakoğlu : 0505 899 16 98
oğlu Ahmet Bakoğlu : 0535 246 46 56
Oğlu Murat Bakoğlu : 0537 778 88 45
İclal Bakoğlu 68 yaşında
14 Ocak 2022 Cuma 10:55
İclal Bakoğlu 68 yaşında