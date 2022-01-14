Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Öztunç’tan uzman açığı için ‘Doktor İsmet’e mi güvendiniz?’ ironisi
Öztunç’tan uzman açığı için ‘Doktor...
Üreten belediyecilikle tasarrufun miktarı 14 milyona yaklaştı  
Üreten belediyecilikle tasarrufun miktarı 14...
Okul sporları satranç turnuvasına Elbistan Fen Lisesi damgası
Okul sporları satranç turnuvasına Elbistan...
Covid testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak
Covid testi yalnızca semptom gösteren...
Çiftçilerin yüzde 56’sı ‘gelirimden memnun değilim’ dedi
Çiftçilerin yüzde 56’sı ‘gelirimden memnun...
banner191
banner162

İclal Bakoğlu 68 yaşında

İclal Bakoğlu 68 yaşında
banner167

İclal Bakoğlu 68 yaşında
Kzılcaoba mahallesinden merhum Mehmet Ketmen’in kızı; Hüseyin Bakoğlu’nun gelini, Nedim Bakoğlu’nun eşi, Hülya, Süheyla, Ahmet, Murat kardeşlerin annesi, Nihal, Necla, İdris, İsmet, Hikmet, Zeynep ve Reşat kardeşlerin ablası, Tahsin Bostan, Muharrem Tekebaba, Alper Fındık ve Ahmet Gövcecik’in baldızı İclal Bakoğlu vefat etmiştir.
Cenaze 14 Ocak 2022 Cuma günü Konya’da defnedilecektir.
Taziye Telefonları:
Eşi Nedim Bakoğlu :   0505 899 16 98
oğlu Ahmet Bakoğlu : 0535 246 46 56
Oğlu Murat Bakoğlu :  0537 778 88 45

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
İclal Bakoğlu 68 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.