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İbrahim Güneş 56 yaşında,

İbrahim Güneş 56 yaşında,
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Güneşli mahallesinden merhum Şeref ve Semiye Güneş ailesinin oğlu, merhum Muzaffer ve Feride Doğuç ailesinin damadı, Leman, Oktay, Fuat ve Kubilay Güneş kardeşlerin kardeşi, Emine Güneş'in eşi, Şeref ve Begüm kardeşlerin babası, İbrahim Güneş ani bir beyin kanaması sonucu 8 Eylül 2021 çarşamba günü vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazından sonra Gariplik Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Çarşı market yanında okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 534 775 31 15 oğlu Şeref Güneş

0 545 484 60 90 kardeşi Oktay Güneş

0 537 988 20 98 kardeşi Fuat Güneş

0 544 574 62 30 kardeşi Kubilay Güneş

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ATİLLA KIVCI DONDURMACI 1 gün önce

ALLAH RAHMET EGLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLESİNİN BAŞI SAOLSUN

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HALUK YİNANÇ 1 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLESİNE VE TÜM SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR VERSİN NUR İÇİNDE UYU

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Fako mehmet 23 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet pamir (izmir) 21 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim sevenlerine sabır versin inşAllah

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Mesut Köprübaşı 21 saat önce

İbrahim Güneş Evladımız Allah'tan Rahmet Yakınlarına Başsağlığı Dilerim Dilerim. Mekanı Cennet Olsun İnşAllah. Amin...

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MEVLÜT BEKÇİ (ANKARA) 9 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Ragıp güllü 1 gün önce

Allah rahmet eylesin.Allah geride kalanlara sabırlar versin.

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Niyazi CERİTLİ 1 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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