İbrahim Güneş 56 yaşında,

Güneşli mahallesinden merhum Şeref ve Semiye Güneş ailesinin oğlu, merhum Muzaffer ve Feride Doğuç ailesinin damadı, Leman, Oktay, Fuat ve Kubilay Güneş kardeşlerin kardeşi, Emine Güneş'in eşi, Şeref ve Begüm kardeşlerin babası, İbrahim Güneş ani bir beyin kanaması sonucu 8 Eylül 2021 çarşamba günü vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazından sonra Gariplik Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Çarşı market yanında okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 534 775 31 15 oğlu Şeref Güneş

0 545 484 60 90 kardeşi Oktay Güneş

0 537 988 20 98 kardeşi Fuat Güneş

0 544 574 62 30 kardeşi Kubilay Güneş