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İbrahim Çetin 72 yaşında

İbrahim Çetin 72 yaşında
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İbrahim Çetin 72 yaşında

Merhum Mehmet Çetin ve merhume zeynep Çetin’in oğlu,merhum Zeynep Çetin’in eşi,Leyla, Emine, Şule,Rukiye,Ayse,Mehmet,Yusuf ve Burak kardeşlerin babası, Adem Çetin ,Zübeyde Korkmaz,merhum Yusuf Çetin,merhum Emin Çetin merhume Nurdane Morun kardeşi, Mehmet, Mesut ve Mustafa Çetin kardeşlerin amcası, Ömür Erdogan, Ömer Ali ve Mehmet Mor kardeşlerin dayısı, Elbistan esnaflarından İbrahim Çetin  vefat etmiştir.Cenazesi 13 Aralık 2021 pazartesi öğlen namazından sonra Ulucaminde namazı kılınıp gariplik mezarlığına defnedilecektir. 

Kur'an-ı Kerim'i Yeşilyurt mahallesi güvenlik caddesi göl vadisi 2 evler b blokta okunacaktır

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