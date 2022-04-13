Hüsnü Yüksel 88 yaşında

Aslen Darendeli olup Elbistan esnaflarından İstanbul’da ikamet eden merhum Durmuş ve Emine Yüksel ailesinin oğlu, merhum Ahmet, Bekir, Sıtkı, Mevlüt Yüksel, Hatice ve Emine kardeşlerin kardeşi, merhum Nihat Erten ve Mehmet İmrekoğlu’nun kayınbiraderleri, Aldulkadir, Ömer, Aysel ve Saniye kardeşlerin babaları, Atilla Erdem, Çetin Eldeleklioğlu’nun kayınbabaları, Hüsnü Yüksel vefat etmiştir.

Cenazesi 13 Nisan Çarşamba günü ikindi namazından sonra Topkapı Merkez efendi Caminde cenaze namazı kılınarak Kozlu mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 535 962 50 57 oğlu Ömer Faruk Yüksel,

0 532 313 20 55 oğlu Abdulkadir Yüksel.