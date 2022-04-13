Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Baraj sularında ağ kafeslerde yıllık 1450 ton alabalık yetiştirilecek
Özelleştirme İdaresi, Elbistan’da 2 taşınmazı satışa çıkardı
Özelleştirme İdaresi, Elbistan’da 2 taşınmazı...
Elbistan ve Nurhak’ta mera kiralaması yapılacak
Elbistan ve Nurhak’ta mera kiralaması...
Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı
Hasta yaban keçisini 2 kilometre...
Üreme dönemindeki keklikleri avlayanlara 25 bin lira ceza
Üreme dönemindeki keklikleri avlayanlara 25...
banner191
banner162

Hüsnü Yüksel 88 yaşında

Hüsnü Yüksel 88 yaşında
banner167

Aslen Darendeli olup Elbistan esnaflarından İstanbul’da ikamet eden merhum Durmuş ve Emine Yüksel ailesinin oğlu, merhum Ahmet, Bekir, Sıtkı, Mevlüt Yüksel, Hatice ve Emine kardeşlerin kardeşi, merhum Nihat Erten ve Mehmet İmrekoğlu’nun kayınbiraderleri, Aldulkadir, Ömer, Aysel ve Saniye kardeşlerin babaları, Atilla Erdem, Çetin Eldeleklioğlu’nun kayınbabaları, Hüsnü Yüksel vefat etmiştir.

Cenazesi 13 Nisan Çarşamba günü ikindi namazından sonra Topkapı Merkez efendi Caminde cenaze namazı kılınarak Kozlu mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 535 962 50 57 oğlu Ömer Faruk Yüksel,

0 532 313 20 55 oğlu Abdulkadir Yüksel.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Hüsnü Yüksel 88 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.