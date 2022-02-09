Hüsnü Polat 87 yaşında

Ekinözü Kabaktepe Mahallesi’nden merhume Medine Polat’ın eşi, merhum Naciye Sarıgüzel, merhum İsrafil, Saffet, çarşı esnaflarından Hurşit ve Zeynep Polat kardeşlerin babası, PTT Müdürü Nevzat Polat ve Mehmet Sarıgüzel bacanakların kayınbabası Hüsnü Polat vefat etmiştir. Cenazesi, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü öğle namazı sonrasında Hocazade Cami’inde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kümbet Mahallesi Yenice Camii yanındaki kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0542 681 0839 oğlu Hurşit Polat
0535 446 3475 oğlu Saffet Polat
0542 542 0844 damadı Nevzat Polat.