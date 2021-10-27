Hüsne Dernek, 73 Yaşında

Gökçek Mahallesinden Muhammed Düşkün ve Merhume Zöhre Düşkün'ün kızı, Muharrem Dernek'in eşi, Yusuf, Efrayim, Fadıl, Muhammed, Mesut, Fadime ve Zahide kardeşlerin annesi, Merhum Derviş, Hacı Ahmet, Hakkı, Samil, Merhum Bekir, Ali, Muhammed, Fadime, Gülsüm ve Menşure kardeşlerin kardeşi, Mükremin ve Hacı Hasan Dernek'in kayınvalidesi Hüsne Dernek vefat etmiştir.

Cenazesi 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğle namazına müteakip Gökçek Camiinde namazı kılınarak Gökçek mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Orhangazi Mah. Sevinçler Un Değirmeni karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye İçin:

Yusuf Dernek: 0544 413 46 46

Fadıl Dernek: 0544 269 15 61