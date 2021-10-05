Hüseyin Özkişi 78 yaşında

Çatova Mahallesinden Muhacirler kabilesinden Muhacir Şaban olarak tanınan merhum Şaban ve Hediye Özkişi ailesinin oğlu, merhum Şeyhhamid, merhum Hamit, merhum Kemal, Ali Özkişi, merhume Kıymet Tontuş, merhume Zöhre Tontuş, Döndü Sarıçiçek ve Yeter Özkişi kardeşlerin kardeşi, Selverler kabilesinden merhum Mevlüt Ahmet ve Hediye Yılmaz ailesinin damadı, Selver Özgişi'nin eşi, Fatih, Akif, Abdullah, Mustafa, Ahmet Özkişi, Fadime, Hediye, Emine Ragıbe, Hatice, Seyran, Yasemin kardeşlerin babası, imam Abdullah (Abdik) Özgişi, Salih Sarıçiçek, merhum Hacı Kerim Işık bacanakların kayınbabası, TKİ’den emekli Abdulaziz, merhum Ali, İsmail, Adnan, Mustafa, polis memuru Bedri Yılmaz'ın eniştesi, eski muhtar Musa Tontuş, Ruşen Cırık, Cumhur Çelenk bacanakların bacanağı, Müezzin Şaban, Sayit, İmam Abdullah, müezzin Mehmet, Mustafa, Tahir, Cuma, Recep, Samet, Ahmet, Hacı Mehmet Özkişi'nin amcaları, Muhacir Hüseyin olarak tanınan Hüseyin Özkişi, Covid 19’a yenik düşerek, 05.10.2021 Salı günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i evinin yanındaki camiide olacaktır.

Taziye telefonları:

0 546 452 46 06 oğlu Fatih Özgişi

0 543 511 31 84 oğlu Mustafa

0 544 445 43 78 oğlu Ahmet

0 542 519 29 36 oğlu Abdullah

0 546 945 40 76 oğlu Akif