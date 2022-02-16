Hüseyin Kurt 77 yaşında
Mamolar kabilesinden merhum Döndü Kurt’un eşi, Ahmet, Mehmet, Mustafa, Salih, Bekir, Hacı Hasan, Miyasa, Münife, Fatma, Zehra , Derya, Naciye kardeşlerin babası Hüseyin Kurt 16 Şubat 2022 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Cenazesi Gündere mahallesinde 16 Şubat 2022 Çarşamba ikindi namazından sonra Gündere mezarlığına defnedilecektir.
Kura’n-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu:
oğlu Ahmet Kurt 0539 875 13 23
oğlu Mehmet Kurt 0542 730 88 99
Hüseyin Kurt 77 yaşında
16 Şubat 2022 Çarşamba 13:21
Hüseyin Kurt 77 yaşında