Hüseyin General 62 yaşında

Kalaycık Mahallesi’nden merhum Mustafa ve Ümmü Gülsüm General ailesinin oğlu, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma, Halit ve Mevlüt General ile merhum Meryem Ceren ve Hatice Kara’nın kardeşi, Şevkat General’in eşi, Mustafa, Bünyamin, Yakup, Hafize ve Elif kardeşlerin babası Hüseyin General vefat etmiştir. Cenazesi, 27 Eylül Pazartesi günü ikindi namazının ardından Ulu Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi Gökkuşağı Düğün Salonu arkası kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0533 515 7454 kardeşi Cuma General

0544 864 4646 oğlu Mustafa General.