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Hüseyin Çetin 87 yaşında

Hüseyin Çetin 87 yaşında
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Hüseyin Çetin 87 yaşında
Çiçek mahallesinden Karapostallar kabilesinden Halil İbrahim ve Fatma Çetin ailesinin oğlu, Elif Tuğcu ve Gülbani Özdemir'in kardeşi, Fazilet, Mehmet,  İbrahim, Ülfiye, Gülşen, Ali, Leyla, Ahmet, Çilem ve  Akif Çetin kardeşlerin babası, Ekrem Güngör, Can Doğaner ve Mehmet Keser'in kayınpederi, Hüseyin Çetin vefat etmiştir.
Cenazesi 5 Eylül 2021 pazar günü öğle namazından sonra Çiçek mahallesi merkez  Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

  Taziye için telefonlar :  oğlu İbrahim 0532 482 10 26 
oğlu mehmet 0532 482 10 27 
Hanifi çetin 0541 647 32 24

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Alpaslan SARI 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, sevenlerinin başı sağ olsun.

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HÜSEYİN ÖNAT 4 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Cesurçakır 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun çetin ailesine Allah sabır versin

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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 4 gün önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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M gülbay çanakkale 4 gün önce

Merhuma Allah rahmet etsin mekânı cennet olsun Rabbim merhameti ile yargılasın ve taksiratını affetsin seveblerine rabbim sabırlar versin

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Çetin Saykın Almanya 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 4 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Niyazi CERİTLİ 4 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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