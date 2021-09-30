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Hüseyin Ayaz 82 yaşında

Hüseyin Ayaz 82 yaşında
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Hüseyin Ayaz 82 yaşında

Aslen Karahüyük mahallesinden mehum Ali ve Fatma Ayaz'ın oğlu;  Şair Mehmet Ayaz'ın ağabeyi, Cengiz, Hacı, Ali, Mehmet, Mustafa, Ayaz  kardeşlerin babası, Hüseyin Ayaz vefat etmiştir. Cenazesi 30 Eylül 2021 Perşembe günü öğle namazından sonra Battalgazi camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.  Kur'an-ı Kerim'i Battalgazi cami altı kendi hanesindedir.

Taziye telefonları:
kardeşi Şair Mehmet Ayaz 0541 968 11 86
Oğlu Ali Ayaz 0541 411 91 61
Oğlu Hacı Ayaz 0 543 231 01 33
Oğlu Cengiz Ayaz 0 542 579 74 84
Oğlu Mustafa Ayaz 0 530 465 47 15

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Ayaz 82 Yaşında
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