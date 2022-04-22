Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistanlı teğmen Kuzey Irak'ta şehit düştü
Elbistanlı teğmen Kuzey Irak'ta şehit...
Türkiye’ye örnek oldular
Türkiye’ye örnek oldular
Makamlarını çocuklara emanet ettiler
Makamlarını çocuklara emanet ettiler
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne neden olan hemşireye 3 yıl hapis
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne...
Hem hayatın yükünü hem ailesinin geçimini sırtladı
Hem hayatın yükünü hem ailesinin...
banner191
banner162

Hürü Zor 104 yaşında

Hürü Zor 104 yaşında
banner167

Akbayır mahallesi Duranlar kabilesinden merhum Ahmet ve merhume Zeynep Cingöz ailesinin kızı, Enikçiler kabilesinden merhum Fakı Mehmet Zor'un hanımı merhum Hürü İnan, öğretmen Halil, orman mühendisi Hüseyin, Sağlık bakanlığı eski Müşaviri ve Genel Müdürü merhum Durmuş Ali, Nazlı, Seher ve Kocaeli Üniversitesinde Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Zor kardeşlerin annesi Hürü Zor 22 Nisan 2022 tarihinde ikamet ettiği Adana'da vefat etmiştir. Cenazesi 23 Nisan 2022 tarihinde Adana'da toprağa verilecektir. 

Taziye İçin Telefon;

Oğlu Halil Zor 0 542 324 43 22

Oğlu Ahmet Zor 0 532 683 98 18

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.