Hürü Zor 104 yaşında

Akbayır mahallesi Duranlar kabilesinden merhum Ahmet ve merhume Zeynep Cingöz ailesinin kızı, Enikçiler kabilesinden merhum Fakı Mehmet Zor'un hanımı merhum Hürü İnan, öğretmen Halil, orman mühendisi Hüseyin, Sağlık bakanlığı eski Müşaviri ve Genel Müdürü merhum Durmuş Ali, Nazlı, Seher ve Kocaeli Üniversitesinde Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Zor kardeşlerin annesi Hürü Zor 22 Nisan 2022 tarihinde ikamet ettiği Adana'da vefat etmiştir. Cenazesi 23 Nisan 2022 tarihinde Adana'da toprağa verilecektir.
Taziye İçin Telefon;
Oğlu Halil Zor 0 542 324 43 22
Oğlu Ahmet Zor 0 532 683 98 18