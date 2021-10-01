Huri Öztürk 84 yaşında
Büyük yapalak Mahallesi Karaeşeler kabilesinden merhum Osman Öztürk’ün eşi, Merhum Hacı Mıstık Bostancı’nın kızı Huri Öztürk vefat etmiştir.
Cenazesi Büyük Yapalak Mahallesinde 2 Ekim 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra m
Cenaze namazı kılınarak defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim’i Yunus Emre Mahallesi(Saraykent) Ehlibeyt camii yanı Mavi kent B Blok kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0530 202 78 46 oğlu
Mustafa Öztürk
0532 710 30 49 Oğlu Ali Öztürk
0542 315 35 75 kardeşi Mustafa Bostancı