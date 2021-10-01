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Huri Öztürk 84 yaşında

Huri Öztürk 84 yaşında
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Huri Öztürk 84 yaşında 

Büyük yapalak Mahallesi Karaeşeler kabilesinden merhum Osman Öztürk’ün eşi, Merhum Hacı Mıstık Bostancı’nın kızı Huri Öztürk vefat etmiştir. 

Cenazesi Büyük Yapalak Mahallesinde 2 Ekim 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra m

Cenaze namazı kılınarak defnedilecektir. 

Kur'an-ı Kerim’i Yunus Emre Mahallesi(Saraykent) Ehlibeyt camii yanı Mavi kent B Blok kendi hanesinde okunacaktır. 

Taziye için telefonlar 

0530 202 78 46 oğlu 

Mustafa Öztürk 

0532 710 30 49 Oğlu Ali Öztürk 

0542 315 35 75 kardeşi Mustafa Bostancı

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