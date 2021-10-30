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Hilmi Kebabcı 55 yaşında

Hilmi Kebabcı 55 yaşında

Hilmi Kebabcı 55 yaşında
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Afşin’e bağlı Erçene Mahallesi’nden Ali ve Melek Kebabcı ailesinin oğlu; Ali, Ramazan, Melek, hüsne ve Ebru kardeşlerin babası; Kerem, Kerim, Fadime, İsmail, Nazlı ve Hacıkız kardeşlerin kardeşi; Ahmet, Halil, Erol ve İsmail Olkun kardeşlerin eniştesi Hilmi Kebabcı vefat etmiştir. Cenazesi, 31 Ekim Pazar günü öğle namazına müteakip Hocazade Cami’nde namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Çiçek Mahallesi Fen Lisesi karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları

0542 659 3361 oğlu Ali

0541 659 0468 oğlu Ramazan

0542 733 0139 kardeşi Kerem

0542 423 1063 kaynı Halil

0542 416 7656 kaynı Erol

0542 256 2696 kaynı İsmail.

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