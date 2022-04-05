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Hayriye Şahin 94 yaşında

Hayriye Şahin 94 yaşında
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Aslen Hasankendi mahallesinden olup, Elbistan’da ikamet eden, merhum Mehmet-Ümmügülsüm Gözükara ailesinin kızı, Paşa Mehmet’in eşi, Paşa, Sultan,Tahsin, Ramazan, Abide ve Bayram Şahin kardeşlerin annesi, Hacı Hüseyin ve Durdu Gözükara kardeşlerin ablası vefat etmiştir.

Cenazesi 6 Nisan 2022 Çarşamba günü öğle namazından sonra Hasankendi merkez camiinde namazı kılınarak, Hasankendi asri mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Hasankendi mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye telefonu

oğlu Yasin:0545 679 17 21

torunu Yasin:0545 679 17 21

Torunu Mehmet:0541 870 51 31

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Anahtar Kelimeler:
Hayriye şahin 94 Yaşında
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