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Hatun Ayşe Götürler 86 yaşında

Hatun Ayşe Götürler 86 yaşında
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Hatun Ayşe Götürler 86 yaşında 

Kümbet mahallesinden merhum Abdülkadir Götürler'in eşi, merhum Ali ve Emine Bodovoğlu'nun kızı, merhum Hacı, Yusuf, Fahriye ve Şerife Bodovoğlu, kardeşlerin ablası, merhum Mustafa, Ali, Adem, Adnan, Emine ve Mehmet Götürler kardeşlerin annesi, Hatun Ayşe Götürler vefat etmiştir. 

Cenazesi 09 Nisan 2022 cumartesi günü öğle namazından sonra Hocazade camiinde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. 

Kuran-ı Kerimi Ceyhan mahallesi Sosyal Yardımlaşma karşısı Emek Sitesi arkasında okunacaktır.

Taziye için telefonlar 

0 544 892 90 14 Ali

0 543 455 43 52 Adnan

0 544 556 56 23 Adem

0 538 409 84 84 Mehmet

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