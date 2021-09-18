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Hatun Altay 77 yaşında

Hatun Altay 77 yaşında
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Hatun Altay 77 yaşında
Merhum Beko Ağca ve merhum Fatma Ağca’nın kızı: Memeli, merhum Cuma, merhum Aslan  Ağca’nın kız kardeşleri Hakverdi Altay’ın eşi, Cebrail, Nurullah, Serpil, Sevda Doğan, Şengül Karataş kardeşlerin annesi Hatun Altay vefat etmiştir.  Cenazesi 18 Eylül Cumartesi öğlen namazından sonra Hocazade caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Cumhuriyet Mah. 7039 Sk. No:6 İç Kapı No:K Oğlu Cebrail Altay’ın evinde okunacaktır. 
Taziye telefonları 
Cebrail Altay 05445193951
Nurullah Altay 0552 3702919
Osman Altay 0533434 5931

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Anahtar Kelimeler:
Hatun Altay 77 Yaşında
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Niyazi CERİTLİ 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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HÜSEYİN ÖNAT 2 saat önce

RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN. NUR İÇİNDE YATSIN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Etem KUL 8 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

N

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