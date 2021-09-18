Hatun Altay 77 yaşında
Merhum Beko Ağca ve merhum Fatma Ağca’nın kızı: Memeli, merhum Cuma, merhum Aslan Ağca’nın kız kardeşleri Hakverdi Altay’ın eşi, Cebrail, Nurullah, Serpil, Sevda Doğan, Şengül Karataş kardeşlerin annesi Hatun Altay vefat etmiştir. Cenazesi 18 Eylül Cumartesi öğlen namazından sonra Hocazade caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Cumhuriyet Mah. 7039 Sk. No:6 İç Kapı No:K Oğlu Cebrail Altay’ın evinde okunacaktır.
Taziye telefonları
Cebrail Altay 05445193951
Nurullah Altay 0552 3702919
Osman Altay 0533434 5931
Hatun Altay 77 yaşında
18 Eylül 2021 Cumartesi 09:22
Hatun Altay 77 yaşında
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah