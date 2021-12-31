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Hatice Kıral 86 yaşında,

Hatice Kıral 86 yaşında,
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Hatice Kıral 86 yaşında,
Merhum Mevlüt Ahmet Kıral’ın eşi, Ramazan Fatih Kıral, merhum Süheyla , Gülsüm ,Nazife ve Nihal kardeşlerin annesi, merhum Ahmet Boynueğri, EÜAŞ emeklisi Vecdi Gürçay ,Kebapçı Hikmet Usta ve Hacı Bektaş Veli üniversitesi Ortaokulu öğretmenlerinden Ayten Kıral’ın kayınvalideleri 30  Aralık 2021 Perşembe günü vefat etmiştir. 
Cenazesi 31 Aralık 2021 Cuma günü Cuma namazından sonra Pınarbaşı Camii’nde cenaze namazı kılındıktan sonra Pınarbaşı Mezarlığına definedilecektir.
Kur'an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mah. Fatih Rüştü Sok. Safir 2 C Blok Kat:2 No:3 oğlu Ramazan Fatih Kıral’ın Evinde okunacaktır.
Taziye telefonu: 
0 541 903 46 46 Oğlu Ramazan Fatih Kıral

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