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Hatice Gül 79 yaşında

Hatice Gül 79 yaşında
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Karahasanuşağı mahallesinden Battal Gül'ün eşi, İbrahim ve Sultan Toparslan ailesinin kızı, Yusuf, Ahmet, Hasan, Mehmet, Ali, Hüseyin, Kutret, Sultan, Hicret ve Zeynep kardeşlerin annesi, İsmail, Alibayram, İbrahim ve Ahmet bacanakların kayınvalidesi Hatice Gül, vefat etmiştir. Cenazesi 15 Mart 2022 Salı günü öğle namazından sonra Fatih Camii’nde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı'na defnedilecektir.Taziyesi Güneşli Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 538 835 29 62 eşi Battal Gül

0 539 566 29 33 oğlu Mehmet

0 538 835 03 70 oğlu Hasan

0 531 606 61 46 torunu Mehmet Akif

0 535 473 51 23 torunu Recep

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Anahtar Kelimeler:
Hatice Gül 79 Yaşında
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