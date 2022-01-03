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Hatice Cömert 85 yaşında

Hatice Cömert 85 yaşında
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Hatice Cömert 85 yaşında
Tepebaşı mahallesinden merhum Mehmet ve Münire Gökalp’in kızı. Kızılcaoba eşraflarından merhum Ömer ve Nevruz Cömert’in gelini , Merhum Hacı Kerim Cömert’in eşi, Rabia, Ekrem, Erol, Ahmet, Rahmi kardeşlerinin annesi, Kamuran Gökçek’in kayınvalidesi Fİnal kurs merkezi Öğretmenlerinden Ömer Cömert’in babaannesi. Hatice Cömert 3.01.2022 pazartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi 4.01.2022 salı günü Elbistan Ulu caminden kalkacaktır. 
Kurani Kerim’i bayanlar için kendi hanesinde erkekler için büyük oğlu Ekrem Cömert’in hanesinde okunacaktır . 
Kadınlar için : 
Yeşilyurt mahallesi. Veysel karani cad. Şok market yanı Esen apartmanı 1. Kat 
Erkekler için : kızılcaoba mah. Veysel karani cad. A101 karşısı. Şehri kamer sitesi. A blok 

Ekrem Cömert: 0533 768 3770
Erol Cömert : 0542 562 66 00
Ahmet Cömert : 0541 895 89 95
Rahmi Cömert : 0542 312 03 49
Kamuran Gökçek : 0536 261 41 52 
Ömer cömert : 0505 451 50 82

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