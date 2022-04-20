Hatice Cengizler 73 yaşında

Merhum Zeki ve Fadime Zedeli’nin kızı, maliyeci Fahri Yılmaz Cengizler’in eşi, Koray, Bahadır ve Bengü kardeşlerin annesi, emekli öğretmen Hayati Zedeli, Ruhi, Fatih Zedeli’nin kardeşi, Gül Mustafa Şahin, Nurcan Abbas Şahin, Ferah Nejdet Değirmencioğlu’nun ablaları, Öğretmen Münevver Cengizler in kayınvalidesi, emekli öğretmen Hatice Cengizler vefat etmiştir.
Cenazesi 21 Nisan Perşembe günü öğle namazından sonra Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnolunacaktır.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Proma karşısı Ofis Store üstü kendi hanesinde okunacaktır
Taziye için telefonlar:
Oğlu Koray Cengizler 0 542 430 40 02
Oğlu Bahadır Cengizler 0 542 718 04 46