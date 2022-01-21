Hatice Akıntura
TKİ’den emekli Terzibekiroğlu Mustafa Akınturan’ın eşi, Belgin, Mehmet, Ayşe, Nilgün, merhum İsmet kardeşlerin annesi, merhum Mehmet, Recep, Haydar, Rahime, Erdal, merhum Azime, merhum Hayriye, kardeşlerin kardeşi, Muhittin Diri, Esat Bucak ve Edip Kurtuluş bacanakların kayınvalidesi Hatice Akıntura vefat etmiştir.
Cenazesi 22 Ocak 2022 Cumartesi günü öğle namzından sonra ulu camiinde namazı kılınarak garip mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Saraykent Mahallesi. Serkan Market Çaprazı Baharkent Sitesi A Blok’ta kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları.
oğlu Mehmet Akıntura 0545 313 45 09
Damadı muhittin Diri 0542 231 82 23
Damadı Esat Bucak 0505 251 24 40
Damadı Edip Kurtuluş 0506 537 97 77
Hatice Akıntura
21 Ocak 2022 Cuma 18:08
Hatice Akıntura