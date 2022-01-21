Hatice Akıntura 77 yaşında
EÜAŞ’dan emekli Terzibekiroğlu Mustafa Akıntura’nın eşi Belgin, Mehmet, Ayşe, Nilgün, Merhum İsmet kardeşlerin annesi. Merhum Mehmet,Recep Hayta,Rahime Erdal,merhum Azime Tatar, merhum Hayriye Durmaz, kardeşlerin kardeşi. Muhittin Diri, Esat Bucak, Edip Kurtuluş bacanakların kayınvalidesi Hatice Akıntura vefat etmiştir.
Cenazesi 22 Ocak 2022 Cumartesi günü öğle namazından sonra Ulu Camisinde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Saraykent mahallesi Serkan Gıda karşısı Baharkent sitesi A blok’ta kendi hanesinde okunacaktır.
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