Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Eksi 20 derece ile buz kesen Elbistan’a yeni kar dalgası uyarısı
Eksi 20 derece ile buz...
200 kırsal mahallenin yolu açıldı
200 kırsal mahallenin yolu açıldı
Pancar alım fiyatı 800 lira oldu
Pancar alım fiyatı 800 lira...
Öztunç’tan Kahramanmaraş doğal afet bölgesi ilan edilsin talebi
Öztunç’tan Kahramanmaraş doğal afet bölgesi...
Bir yağdı pir yağdı!
Bir yağdı pir yağdı!
banner191
banner162

Hatice Akıntura 77 yaşında

Hatice Akıntura 77 yaşında
banner167

Hatice Akıntura 77 yaşında

EÜAŞ’dan emekli Terzibekiroğlu Mustafa Akıntura’nın eşi Belgin, Mehmet, Ayşe, Nilgün, Merhum İsmet kardeşlerin annesi. Merhum Mehmet,Recep Hayta,Rahime Erdal,merhum Azime Tatar, merhum Hayriye Durmaz, kardeşlerin kardeşi. Muhittin Diri, Esat Bucak, Edip Kurtuluş bacanakların kayınvalidesi Hatice Akıntura vefat etmiştir. 

Cenazesi 22 Ocak 2022 Cumartesi günü öğle namazından sonra  Ulu Camisinde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Saraykent mahallesi Serkan Gıda karşısı Baharkent sitesi A blok’ta kendi hanesinde okunacaktır.

İLETİŞİM

MEHMET AKINTURA 0545 313 45 09

MUHİTTİN DİRİ 0542 231 82 23

ESAT BUCAK 0505 251 24 40

EDİP KURTULUŞ 0506 537 97 77

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.