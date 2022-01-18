Hasan Hüseyin Suluhan 65 yaşında,

Kırıkkale doğumlu olup Elbistan’da ikamet eden , Hatice, Selvinaz, Tuğba ve Batuhan kardeşlerin babası, Ahmet Uzman, Mikail Durna, Tuncay Akıncı’nın kayınbabası, 8 torun dedesi AEL’den emekli Hasan Hüseyin Suluhan vefat etmiştir.

Cenazesi 18 Ocak 2022 Salı günü öğle namazına müteakip Kırıkkale de cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kuranı Kerim’i Kırıkkale’de okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0 542 497 63 90

oğlu Batuhan

0 543 563 40 88 damadı Ahmet Uzman

0 544 897 21 18 damadı Mikail Durna