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Hasan Gönen 93 yaşında

Hasan Gönen 93 yaşında
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Hasan Gönen 93 yaşında 

Akbayır mahallesinden merhum Hüseyin ve Emine Gönen ailesinin oğlu, İbrahim ve Elif Özer'in damadı, Kadir, İlhan, Hüseyin, Kezban, Emine, Halide, Gönül ve Zahide kardeşlerin babası, Ahmet Karakaş, Hamit Memur, Kadir Işık, Mükremin Gönen ve Hadi İpek bacanakların kayınbabası, 28 torun dedesi, Hasan Gönen 28 Kasım 2021 günü vefat etmiştir.  

Kur'an-ı Kerim'i Yunus Emre mahallesi, Kazım Karabekir 2.nci Cadde, Atakan sitesinde okunmaktadir.

Taziye için telefonlar

0 536 624 20 31 oğlu Kadir

0 535 944 560 oğlu İlhan

0 541 815 60 14 oğlu Hüseyin

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