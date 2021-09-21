Hasan Fuat Aloğlu 79 yaşında

Köprübaşı mahallesi Aloğlular kabilesinden merhum Rıfat ve merhume Habibe Aloğlu’nun oğlu; merhum Rafet, Hüseyin, Sırrı, merhume Sariye Aloğlu, merhume Neziha Köker, Nejla Abdik, Ayşe Aloğlu ve Mehmet Aloğlu kardeşlerin kardeşi, Özender, Özcan, Çimender ve Yeşim kardeşlerin babası, Mustafa Kurt ve Cebrali Gümüş bacanakların kayınbabası Hasan Fuat Aloğlu vefat etmiştir.

Cenazesi 21 Eylül 2021 Salı günü öğle namazından sonra Ulu camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mahallesi Osmanlı Caddesi Divan apartmanı kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye telefonları :

oğlu Özender Aloğlu 0543 656 96 26

oğlu Özcan Aloğlu 0532 447 51 86