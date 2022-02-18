Hasan Doğan 88 yaşında
Alemdar Mahallesi, Atmacalar Kabilesinden Merhum Durmuş-Zeliha Doğan ailesinin Oğlu, Yunus, Şenel ve Zeliha Doğan kardeşlerin Babası, Merhum Bektaş Veli Ahmet Doğan’ın kardeşi,Hasan Doğan 18 Şubat 2022 Cuma günü vefat etmiştir.
Cenazesi Cuma namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınıp Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Esentepe mahallesi Akbaş caddesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye tel
0 533 045 7756 oğlu Yunus Doğan
0 541 594 48 88 torunu Birol Özkan