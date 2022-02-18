Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
9 mahalledeki 113 adet hazine arazisi satılacak
9 mahalledeki 113 adet hazine...
Doğalgaz yardımı için başvurular başladı
Doğalgaz yardımı için başvurular başladı
2022 yılı alt yapı yatırımlarıyla ilgili istişare toplantısı düzenlendi
2022 yılı alt yapı yatırımlarıyla...
İçme suyunda beklenen indirim haberi geldi
İçme suyunda beklenen indirim haberi...
“KDV indirimi fiyatlara yansımadı, limon bile İstanbul fiyatına satılıyor”
“KDV indirimi fiyatlara yansımadı, limon...
banner191
banner162

Hasan Doğan 88 yaşında

Hasan Doğan 88 yaşında
banner167

Hasan Doğan 88 yaşında
Alemdar Mahallesi, Atmacalar Kabilesinden Merhum Durmuş-Zeliha Doğan ailesinin Oğlu, Yunus, Şenel ve Zeliha Doğan kardeşlerin Babası, Merhum Bektaş Veli Ahmet Doğan’ın kardeşi,Hasan Doğan 18 Şubat 2022 Cuma günü vefat etmiştir.
Cenazesi Cuma namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınıp Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Esentepe mahallesi Akbaş caddesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye tel
0 533 045 7756 oğlu Yunus Doğan
0 541 594 48 88 torunu Birol Özkan

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Hasan Doğan 88 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.