Hasan Çetin 88 yaşında

Aslen Kabaktepe mahallesinden olup EÜAŞ’tan emekli (Meriç Hasan namı ile anılan) Orhangazi mahallesinde ikamet eden Nazife Çetin'in eşi, Hasan, Dört mevsim manavı Bünyamin, EÜAŞ 'tan emekli Ahmet, Biriketçi Necati ve Hüseyin, Savcı Salih, Emniyet müdürlüğünde memur Cumali Çetin, Güldane Ertuğrul, Arife Polat, Öğretmen Seda Arıbaş kardeşlerin babası Abdullah Ertuğrul, esnaf , Hurşit Polat ve Polis memuru İlker Arıbaş'ın kayınbabası vefat etmiştir. Cenazesi bugün 18 Ocak 2022 de ikindi namazından sonra Hocazade camiinde cenaze namazı kılınıp Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi mahallesi Çamlık sokak No 8/1 Shell petrol karşısında okunacaktır.

Taziye telefonu:

Oğlu Hüseyin 0542 613 86 55

Oğlu Necati 0542 287 44 90

Oğlu Cumali 0544 866 04 46