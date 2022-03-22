Hasan Bulut 81 yaşında,

Kalaycık Mahallesinden olup Bahçelievler mahallesinde ikamet eden Mustafa Bulut'un oğlu, Kadir, Mehmet ve Hüseyin Bulut'un kardeşi,
Fikri, Öğretmen Hüseyin, Zekiye, Semra, Hülya ve Derya kardeşlerin babası Hasan Bulut Vefat etmiştir.
Cenazesi 22 Mart 2022 Salı günü ikindi namazından sonra Veysel Karani Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Bahçelievler mahallesi Alembey caddesi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için tel : 0 505 220 40 46 oğlu Hüseyin