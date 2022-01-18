Hasan Aslan 73 yaşında,

KARAÇAR (ÖZCANLI) mahallesi nden Yusuf ve Meryem Aslanın ailesinin oğlu ,
Mehmet, Hüseyin, Ali , Hatice kardeşlerin kardeşi ,Nazlı Aslanın eşi, Yurtiçi kargo Elbistan şubesi sahibi Mahir Aslan, Emek eczanesi sahibi Ecz. Hüseyin Aslan, Ankara’da öğretmen Meryem aslan ve Fransa’da yaşayan Elif TÜRK kardeşlerin babası , Cenazesi 18 Ocak salı günü saat 10:30 da Elbistan cemevinden alınarak KARAÇAR mahallesinde defnedilecektir
Taziyesi Elbistan cemevinde kabul edilecektir
İrtibat no
Mahir ASLAN 0 545 827 75 79
Hüseyin ASLAN 0 555 721 79 12