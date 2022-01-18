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Hasan Aslan 73 yaşında,

Hasan Aslan 73 yaşında,
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KARAÇAR (ÖZCANLI) mahallesi nden Yusuf ve Meryem Aslanın ailesinin oğlu ,

Mehmet, Hüseyin, Ali , Hatice kardeşlerin kardeşi ,Nazlı Aslanın eşi, Yurtiçi kargo Elbistan şubesi sahibi Mahir Aslan, Emek eczanesi sahibi Ecz. Hüseyin Aslan, Ankara’da öğretmen Meryem aslan ve Fransa’da yaşayan Elif TÜRK kardeşlerin babası , Cenazesi 18 Ocak salı günü saat 10:30 da Elbistan cemevinden alınarak KARAÇAR mahallesinde defnedilecektir 

Taziyesi Elbistan cemevinde kabul edilecektir 

İrtibat no

Mahir ASLAN 0 545 827 75 79

Hüseyin ASLAN 0 555 721 79 12

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